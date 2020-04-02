Дело Сацука: в Европарламенте требуют освободить журналиста

В Европарламенте обеспокоены задержанием редактора онлайн-издания «Ежедневник» Сергея Сацука и призывают белорусские власти его немедленно освободить.

Как сказано в совместном заявлении председателя комитета ЕП по иностранным делам Дэвида Макалистера, главы делегации по связям с Беларусью Роберта Бедроня и постоянного докладчика ЕП по Беларуси Петраса Ауштрявичюса, опубликованном 2 апреля, «на протяжении многих лет Сергей Сацук занимался журналистскими расследованиями, несмотря на неблагоприятные условия для работы независимых СМИ, которые все еще существуют в Беларуси».

«В прошлом году он раскрыл коррупционную схему с участием высокопоставленных чиновников системы здравоохранения, некоторые из них впоследствии были осуждены. Мы считаем, что это делает сегодняшние обвинения, выдвижение которых против Сацука находится в прямой связи с этим самым расследованием, еще более абсурдными», — сказано в заявлении.

Евродепутаты подчеркивают, что Сацук «неоднократно получал угрозы», а его задержание произошло после того, как он «публично раскритиковал легкомысленный подход властей к сдерживанию эпидемии COVID-19 в Беларуси».

«В момент глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения средства массовой информации должны играть решающую роль, сообщая о пандемии и предоставляя точную информацию общественности, — отмечается в заявлении. — Произошедшее тем более печально, что может привести к дальнейшему запугиванию или самоцензуре независимых журналистов, работающих над такими социально значимыми вопросами, как коррупция или общественное здравоохранение. По этим причинам мы призываем к безоговорочному и немедленному освобождению господина Сацука и снятию всех предъявленных ему уголовных обвинений, а также призываем белорусские власти соблюдать соответствующее законодательство и международные обязательства Республики Беларусь в области свободы выражения мнений и свободы средств массовой информации».

Сергея Сацука задержали представители ДФР КГК 25 марта под Минском около 16.00, когда он с женой приехал в строительный магазин.

Позже стало известно, что в отношении Сацука возбуждено дело по ч. 2 ст. 430 УК (получение взятки повторно, либо путем вымогательства, либо группой лиц по предварительному сговору, либо в крупном размере).

После допроса в ДФР журналиста поместили в изолятор временного содержания на улице Окрестина.

Накануне в редакции прошел обыск. Сотрудники ДФР изъяли документацию.

В настоящее время журналист находится в минском СИЗО № 1 на улице Володарского.

Родные и коллеги Сацука связывают задержание с его профессиональной деятельностью. Накануне «Еврорадио» опубликовало письмо, которое Сергей Сацук просил обнародовать в случае своего задержания.

Комитет госконтроля по-прежнему отказывается от комментариев по делу.