В Германии продлят ограничения контактов до окончания пасхальных праздников

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Федеральное правительство и правительства федеральных земель хотят продлить существующие строгие ограничения контактов в связи с коронавирусным кризисом, по крайней мере, до конца пасхальных каникул.

Фото pixabay.com

Гражданам «рекомендуется свести контакты с другими людьми за пределами их собственного домохозяйства к абсолютному минимуму в соответствии с действующими правилами даже во время Пасхи», сказала канцлер Ангела Меркель во время аудио-пресс-конференции.


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Соответствующие правила будут применяться до 19 апреля. Федеральное правительство и правительства федеральных земель ранее согласовали соответствующее решение, пишет rusverlag.de.

Граждан просят «воздерживаться от частных поездок и визитов к родственникам». Это также относится к внутренним и трансрегиональным поездкам, говорится в документе. «Пандемия не знает праздников», — заявила Меркель. И попросила граждан оставаться сильными и соблюдать правила.

Напомним, канцлер ушла на домашний карантин 22 марта. Она уже сдала два теста на коронавирус, которые дали отрицательный результат.


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Пасхальные каникулы для школьников заканчиваются 19 апреля практически во всех федеральных землях. 14 апреля – во вторник после Пасхи – федеральное правительство и правительства федеральных земель собираются снова обсудить ситуацию. Было также достигнуто согласие о том, что не должно быть никаких обязательств носить защитные маски. Однако отмечается, что необходимо соблюдать существующие требования всем, даже тем, кто носит такую маску.

2 апреля Александр Лукашенко в интервью представительству телерадиокомпании «Мир» в Беларуси еще раз высказал мнение, что в стране нет оснований вводить карантин.

Он также заявил, что в Беларуси четыре человека умерли «от пневмонии, где осложнения дал коронавирус».

По данным Минздрава, обнародованных второго апреля, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране достигло 304.

 

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: Германия Пасха коронавирус COVID-19 Персона: Ангела Меркель

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