В Германии продлят ограничения контактов до окончания пасхальных праздников

Федеральное правительство и правительства федеральных земель хотят продлить существующие строгие ограничения контактов в связи с коронавирусным кризисом, по крайней мере, до конца пасхальных каникул.

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Гражданам «рекомендуется свести контакты с другими людьми за пределами их собственного домохозяйства к абсолютному минимуму в соответствии с действующими правилами даже во время Пасхи», сказала канцлер Ангела Меркель во время аудио-пресс-конференции.

Соответствующие правила будут применяться до 19 апреля. Федеральное правительство и правительства федеральных земель ранее согласовали соответствующее решение, пишет rusverlag.de .

Граждан просят «воздерживаться от частных поездок и визитов к родственникам». Это также относится к внутренним и трансрегиональным поездкам, говорится в документе. «Пандемия не знает праздников», — заявила Меркель. И попросила граждан оставаться сильными и соблюдать правила.

Напомним, канцлер ушла на домашний карантин 22 марта. Она уже сдала два теста на коронавирус, которые дали отрицательный результат.

Пасхальные каникулы для школьников заканчиваются 19 апреля практически во всех федеральных землях. 14 апреля – во вторник после Пасхи – федеральное правительство и правительства федеральных земель собираются снова обсудить ситуацию. Было также достигнуто согласие о том, что не должно быть никаких обязательств носить защитные маски. Однако отмечается, что необходимо соблюдать существующие требования всем, даже тем, кто носит такую маску.

2 апреля Александр Лукашенко в интервью представительству телерадиокомпании «Мир» в Беларуси еще раз высказал мнение, что в стране нет оснований вводить карантин.

Он также заявил, что в Беларуси четыре человека умерли «от пневмонии, где осложнения дал коронавирус».

По данным Минздрава, обнародованных второго апреля, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране достигло 304.

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