«Роснефть» заключила контракты на поставку нефти на белорусские НПЗ
Компания «Роснефть» подписала контракты на поставку нефти на мозырский и новополоцкий НПЗ.
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Утром 2 апреля премьер-министр Беларуси Сергей Румас
В интервью журналистам в Палате представителей глава правительства сообщил, что Минск рассчитывает на поставку нефти без премии и по четыре доллара за баррель.
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков считает, что такая цена возможна только при наличии соответствующего рыночного предложения, а министр энергетики России Александр Новак в интервью радиостанции «Эхо Москвы» предположил, что Румас перепутал цену на нефть с премией.
Ранее белорусский премьер утверждал, что премию российским поставщикам фактически будет выплачивать их правительство. Минск отказывался платить премию, чтобы частично компенсировать потери от налогового маневра в нефтяной отрасли РФ.