«Роснефть» заключила контракты на поставку нефти на белорусские НПЗ

/ Экономика
Просмотров: 159

Компания «Роснефть» подписала контракты на поставку нефти на мозырский и новополоцкий НПЗ.

Фото pixabay.com

Как сообщает RNS, поставки будут осуществляться на условиях, о которых компания сообщала ранее, — с премией 5 долларов за тонну.


Мировые цены на нефть серьезно растут на фоне твитов Трампа

Утром 2 апреля премьер-министр Беларуси Сергей Румас сообщил: «Сегодня, думаю, «Белнефтехим» закончит переговоры с российскими компаниями о поставках российской нефти на апрель. Мы рассчитываем получить 2 млн тонн нефти».

В интервью журналистам в Палате представителей глава правительства сообщил, что Минск рассчитывает на поставку нефти без премии и по четыре доллара за баррель.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков считает, что такая цена возможна только при наличии соответствующего рыночного предложения, а министр энергетики России Александр Новак в интервью радиостанции «Эхо Москвы» предположил, что Румас перепутал цену на нефть с премией.

Ранее белорусский премьер утверждал, что премию российским поставщикам фактически будет выплачивать их правительство. Минск отказывался платить премию, чтобы частично компенсировать потери от налогового маневра в нефтяной отрасли РФ.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Россия поставки нефти Роснефть

Другие материалы на эту тему:

«4 доллара — рыночная цена». Получит ли Беларусь российскую нефть по дешёвке

«4 доллара — рыночная цена». Получит ли Беларусь российскую нефть по дешёвке

Прощание славянки. Беларусь тихо уходит от России

Прощание славянки. Беларусь тихо уходит от России

Пока без «большой пятерки». Беларусь ждет не менее миллиона тонн нефти в апреле

Пока без «большой пятерки». Беларусь ждет не менее миллиона тонн нефти в апреле

Кризис заставит Минск искать поддержку в Кремле?

Кризис заставит Минск искать поддержку в Кремле?