«Роснефть» заключила контракты на поставку нефти на белорусские НПЗ

Компания «Роснефть» подписала контракты на поставку нефти на мозырский и новополоцкий НПЗ.

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Как сообщает RNS , поставки будут осуществляться на условиях, о которых компания сообщала ранее, — с премией 5 долларов за тонну.

Утром 2 апреля премьер-министр Беларуси Сергей Румас сообщил : «Сегодня, думаю, «Белнефтехим» закончит переговоры с российскими компаниями о поставках российской нефти на апрель. Мы рассчитываем получить 2 млн тонн нефти».

В интервью журналистам в Палате представителей глава правительства сообщил, что Минск рассчитывает на поставку нефти без премии и по четыре доллара за баррель.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков считает, что такая цена возможна только при наличии соответствующего рыночного предложения, а министр энергетики России Александр Новак в интервью радиостанции «Эхо Москвы» предположил, что Румас перепутал цену на нефть с премией.

Ранее белорусский премьер утверждал, что премию российским поставщикам фактически будет выплачивать их правительство. Минск отказывался платить премию, чтобы частично компенсировать потери от налогового маневра в нефтяной отрасли РФ.