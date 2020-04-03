В Милане из-за большого количества смертей закрылся главный крематорий: всего в мире почти 53 тыс. погибших от COVID-19

По последним данным университета Джонса Хопкинса, на третье апреля на планете было зафиксировано 1,1 млн заболевших COVID-19 (почти 53 тыс. умерли, более чем 210 тыс. справились с недугом).

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Впрочем, некоторые специалисты считают, что реальное число заразившихся коронавирусом может быть намного выше миллиона, поскольку в официальную статистику попадают только случаи, зафиксированные врачами.

Тройка стран-«лидеров» по количеству заболевших выглядит следующим образом:

США — 243,4 тыс. диагнозов (почти 6 тыс. смертей); Италия — 115,2 тыс. (почти 14 тыс.); Испания — 112 тыс. (более 10 тыс.).

Как пишет Би-би-си , из-за большого количества смертей до конца апреля закрылся главный крематорий Милана — здесь теперь будут кремировать только тела умерших от коронавируса.

В России, согласно официальной статистике, зарегистрировано 3548 случаев заболевания (30 погибших). Только за второе апреля был поставлен 771 диагноз COVID-19.

Накануне Владимир Путин продлил в РФ до конца месяца нерабочий режим.

2 апреля Александр Лукашенко в интервью представительству телерадиокомпании «Мир» в Беларуси еще раз высказал мнение, что в стране нет оснований вводить карантин.

Он также заявил, что в Беларуси четыре человека умерли «от пневмонии, где осложнения дал коронавирус».

По данным Минздрава, обнародованных второго апреля, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране достигло 304.

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