Лукашенко уехал проверять Смолевичский район

Сегодня Александр Лукашенко посещает ряд предприятий Смолевичского района (Минская область).

Фото пресс-службы президента Беларуси

Как сообщили в пресс-службе главы государства, в центре его внимания будут организации группы компаний «Серволюкс».

В плане поездки — МТФ «Мглё» (филиал «Смолевичи Дэйриз» ОАО «Смолевичи Бройлер»). Ожидается, что здесь Лукашенко доложат о развитии сельского хозяйства в столичном регионе в целом и Смолевичском районе в частности, а также ознакомят с перспективами развития группы компаний СЗАО «Серволюкс».

Покажут ему и современные технологии выращивания и содержания крупного рогатого скота.

На ЗАО «Юнимит» Лукашенко ознакомится с технологией производства полуфабрикатов из мяса птицы.