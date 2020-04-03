Лукашенко уехал проверять Смолевичский район

/ Экономика
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Сегодня Александр Лукашенко посещает ряд предприятий Смолевичского района (Минская область).

Фото пресс-службы президента Беларуси

Как сообщили в пресс-службе главы государства, в центре его внимания будут организации группы компаний «Серволюкс».

В плане поездки — МТФ «Мглё» (филиал «Смолевичи Дэйриз» ОАО «Смолевичи Бройлер»). Ожидается, что здесь Лукашенко доложат о развитии сельского хозяйства в столичном регионе в целом и Смолевичском районе в частности, а также ознакомят с перспективами развития группы компаний СЗАО «Серволюкс».

Покажут ему и современные технологии выращивания и содержания крупного рогатого скота.

На ЗАО «Юнимит» Лукашенко ознакомится с технологией производства полуфабрикатов из мяса птицы.
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Тэги: Серволюкс Юнимит Мглё сельское хозяйство сельхозпроизводство Персона: Александр Лукашенко Город: Смолевичи

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