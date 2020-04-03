Абоненты life:) и A1 могут бесплатно звонить на информационную линию для пожилых людей во время пандемии

Абоненты life:) и А1 могут бесплатно звонить на информационную линию 201 для пожилых людей, которые вынуждены находиться в изоляции из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2.

Фото pixabay.com

Таким образом операторы поддержали проект «Добрый телефон», организованный Белорусским обществом Красного Креста и платформой «Имена».

Единый короткий номер 201 работает с 30 марта. Его цель — помочь пожилым людям в условиях пандемии. На информационной линии посменно дежурят волонтеры, отобранные и обученные при участии экспертов Красного Креста. Они смогут ответить на волнующие вопросы, поделиться информацией о том, куда обратиться за необходимой помощью, оказать психосоциальную поддержку.

Главная задача добровольцев — информировать пожилых людей о том, почему во время эпидемии коронавируса важно находиться дома и не посещать общественные места; рассказать, куда можно обратиться с просьбой купить продукты или лекарства, чтобы не выходить в аптеку или магазин.

Кроме того, операторы информационной линии готовы и просто выслушать своих собеседников, чтобы тем было легче переносить отсутствие привычного общения.

В настоящий момент «Добрый телефон» по единому номеру 201 работает с 09:00 до 18:00 в будние дни.