Лукашенко распорядился увеличить производство гречки

/ Экономика
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Посещая сегодня Смолевичский район, Александр Лукашенко остановился на вопросе производства гречневой крупы.

Фото pixabay.com

Как сообщили президенту, отмечает его пресс-служба, ранее белорусские аграрии практически закрывали половину рынка гречки страны. Остальное поставлялось из России.

Но в последнее время появились определенные трудности с поставками. Поэтому Лукашенко и поручил «возделывать гречку под потребность в Беларуси».

Напомним, в конце марта заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун заявил, что сегодня на предприятиях КХП (комбинатах хлебопродуктов) имеются запасы гречневой крупы и сырья для ее производства на пять месяцев.

31 марта правительство на три месяца запретило вывоз из страны гречихи и гречневой крупы.
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Тэги: гречка сельское хозяйство Персона: Александр Лукашенко

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