Лукашенко распорядился увеличить производство гречки
Посещая сегодня Смолевичский район, Александр Лукашенко остановился на вопросе производства гречневой крупы.
Как сообщили президенту, отмечает его пресс-служба, ранее белорусские аграрии практически закрывали половину рынка гречки страны. Остальное поставлялось из России.
Но в последнее время появились определенные трудности с поставками. Поэтому Лукашенко и поручил «возделывать гречку под потребность в Беларуси».
Напомним, в конце марта заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун заявил, что сегодня на предприятиях КХП (комбинатах хлебопродуктов) имеются запасы гречневой крупы и сырья для ее производства на пять месяцев.
31 марта правительство на три месяца запретило вывоз из страны гречихи и гречневой крупы.