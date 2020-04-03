Лукашенко распорядился увеличить производство гречки

Посещая сегодня Смолевичский район, Александр Лукашенко остановился на вопросе производства гречневой крупы.

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Как сообщили президенту, отмечает его пресс-служба, ранее белорусские аграрии практически закрывали половину рынка гречки страны. Остальное поставлялось из России.

Но в последнее время появились определенные трудности с поставками. Поэтому Лукашенко и поручил «возделывать гречку под потребность в Беларуси».

Напомним, в конце марта заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун заявил, что сегодня на предприятиях КХП (комбинатах хлебопродуктов) имеются запасы гречневой крупы и сырья для ее производства на пять месяцев.

31 марта правительство на три месяца запретило вывоз из страны гречихи и гречневой крупы.