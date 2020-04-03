Лукашенко рассказал, кто из бизнесменов будет работать при его власти

Александр Лукашенко сообщил сегодня во время поездки в Смолевичский район, каким бизнесменом будет позволено работать пока он находится у власти.

По его словам, частный бизнес должен не только ориентироваться на использование активов и получение выгоды, но и заботиться о людях (трудовых коллективах, местных жителях на территориях, где расположены их производства).

Лукашенко подчеркнул: «Если кто-то в Беларуси хочет работать, по крайней мере при нынешней власти, нынешнем президенте, он прежде всего думать должен о людях».

Он, как передает пресс-служба президента, ориентировал бизнесменов на развитие близлежащих сел.

Глава государства заверил, что тогда власть и бизнес всегда смогут договориться: «И за ценой не постоим. Главное — это человек. И те бизнесмены, которые сегодня (говорят): вот, дай мне землю, дай мне то, это, а люди — не важно... Это дураки полные — приехали сорвать чего-то и улизнуть отсюда».