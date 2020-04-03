Лукашенко назвал новые критерии оценки работы местных чиновников

Александр Лукашенко считает, что необходимо уйти от советских практик оценки работы местных чиновников.

Фото пресс-службы президента

«Какие-то начали критерии мне предлагать для оценки руководителей в районах. Привесы, удои и прочее. Я говорю: это уже в советские времена проходили. Какие привесы? Деньги!» — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Он предложил следующий принцип, во главе которого будут стоять деньги.

«Есть деньги в бюджете, увеличился бюджет за год у председателя райисполкома, отстегни ему какой-то процент, пусть он на всех разделит. Какой привес, кому нужны эти привесы? Можешь без привеса, лишь бы деньги были», — заявил глава государства во время визита в Смолевичский район.