Лукашенко назвал новые критерии оценки работы местных чиновников

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Александр Лукашенко считает, что необходимо уйти от советских практик оценки работы местных чиновников.

Фото пресс-службы президента

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«Какие-то начали критерии мне предлагать для оценки руководителей в районах. Привесы, удои и прочее. Я говорю: это уже в советские времена проходили. Какие привесы? Деньги!» — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Он предложил следующий принцип, во главе которого будут стоять деньги.

«Есть деньги в бюджете, увеличился бюджет за год у председателя райисполкома, отстегни ему какой-то процент, пусть он на всех разделит. Какой привес, кому нужны эти привесы? Можешь без привеса, лишь бы деньги были», — заявил глава государства во время визита в Смолевичский район.

 
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Тэги: сельское хозяйство местная власть Персона: Александр Лукашенко Город: Смолевичи

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