Лукашенко о возможности карантина: всё от жизни, а мы хотим загнать эту жизнь в какую-то клетку

Введение жесткого карантина и комендантского часа в Беларуси не улучшит ситуацию в стране. Об этом 3 апреля в Смолевичах заявил Александр Лукашенко.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Вот нас завтра посадили в квартиры и закрыли. Семья по пять-семь человек, и кто-то один из них болен — мы его закрыли в квартиру со всеми. И что произошло? Коронавирус распространяется в течение нескольких часов среди всех. И если ты был один, ходил на воздухе, дышал, на ногах переносил коронавирус, ты завтра в этой затхлой квартире передашь этот вирус всей семье», — убежден Лукашенко

«В Москве пропуск уже выписывают, чтобы выйти из дома и квартиры. Что бы ты ни выписывал, люди все равно будут общаться друг с другом — в подъезде не проконтролируешь. И вот семь человек в одной семье, пять в другой: в затхлом пространстве контакт — и все заболели. И попадают в больницу уже на искусственную вентиляцию легких. Это что, невозможно? На 100% возможно», — считает официальный лидер.

«Нас всегда учили: если человек заболел, острая респираторная инфекция у него — в этот период на улицу. Продышись, детишек вызови в лес, парк, а не загони в квартиру и закрой. Мы этим путем не пошли», — цитирует главу государства его пресс-служба.

По его словам, в Беларуси отказываются от массового карантина не потому, что, «бравируя, оценивают ситуацию»: «Дело даже не в коронавирусе. Мы преодолеваем пик сезонных заболеваний (слава богу, что у нас падение смертности), и в это время надо поберечься. Всё от жизни, а мы хотим загнать эту жизнь в какую-то клетку. Не получится, всё это глупость. Почему это делают? Поговорим об этом позже».