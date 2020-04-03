Лукашенко: у нас идет общее падение смертей и общее падение заболеваемости по легким

В ближайший вторник, 7 апреля, на совещании у президента будут проанализированы статистические данные по ситуации с коронавирусом в Беларуси. Об этом 3 апреля в Смолевичах сообщил Александр Лукашенко.

«При этом психозе, что у нас тут мрут и умирают, у нас идет общее падение смертей и общее падение заболеваемости по легким», — цитирует главу государства его пресс-служба.

Лукашенко считает, что происходящие события заставили всех больше обращать внимания на гигиену.

«Но самое главное — мы встряхнули всю систему здравоохранения. Мы сейчас контролируем и смотрим, как работают врачи. Они не открывать и закрывать границы должны, а лечить людей. Это дело врачей. А государство должно помогать людям преодолевать эти тяжелые времена. Но, с моей точки зрения, катастрофы у нас никакой нет», — заявил официальный лидер.

По данным Минздрава на восемь утра 3 апреля, всего в Беларуси с начала пандемии зарегистрирован 351 случай коронавирусной инфекции, 4 человека скончались.