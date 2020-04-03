В Витебске отменили матч ЧБ по футболу «из-за плохой погоды»

Игра 3-го тура между «Витебском» и «Смолевичами» должна была пройти в областном центре вечером 5 апреля, но ее перенесли в Борисов.

По информации Белорусской федерации футбола, причиной переноса стало плохое состояние газона и погодные условия:

«Инициативу переноса встречи северяне обосновали сложными погодными условиями последних дней и минусовой среднесуточной температурой, из-за чего состояние поля с естественным покрытием вызвало большое опасение».

Возможно, перенос связан и со сложной эпидемиологической обстановкой на Витебщине, где официально подтверждены около сотни случаев заражения коронавирусом.