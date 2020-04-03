В Витебске отменили матч ЧБ по футболу «из-за плохой погоды»

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Игра 3-го тура между «Витебском» и «Смолевичами» должна была пройти в областном центре вечером 5 апреля, но ее перенесли в Борисов.


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По информации Белорусской федерации футбола, причиной переноса стало плохое состояние газона и погодные условия:

«Инициативу переноса встречи северяне обосновали сложными погодными условиями последних дней и минусовой среднесуточной температурой, из-за чего состояние поля с естественным покрытием вызвало большое опасение».

Возможно, перенос связан и со сложной эпидемиологической обстановкой на Витебщине, где официально подтверждены около сотни случаев заражения коронавирусом.
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Тэги: чемпионат Беларуси по футболу ФК Витебск коронавирус COVID-19 Город: Витебск

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