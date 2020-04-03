Минская «Юность» завоевала девятый чемпионский титул

Единственный действующий хоккейный чемпионат в мире завершился. В финальной серии минчане оказались сильнее солигорского «Шахтера», который неожиданно победил в полуфинале гродненский «Неман» (счет в серии 4:3).

В противостоянии с «Юностью» солигорчанам удалось победить лишь единожды, но в игре вечером 3 апреля «Шахтер» был близок ко второй победе. Основное время закончилось со счетом 2:2, а победитель определился, когда в овертайме «Юность» получила большинство.

Эта победа позволила минчанам оторваться от клуба из Гродно, который выигрывал чемпионат страны семь раз.