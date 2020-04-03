Минская «Юность» завоевала девятый чемпионский титул

/ Спорт
Просмотров: 96

Единственный действующий хоккейный чемпионат в мире завершился. В финальной серии минчане оказались сильнее солигорского «Шахтера», который неожиданно победил в полуфинале гродненский «Неман» (счет в серии 4:3).

В противостоянии с «Юностью» солигорчанам удалось победить лишь единожды, но в игре вечером 3 апреля «Шахтер» был близок ко второй победе. Основное время закончилось со счетом 2:2, а победитель определился, когда в овертайме «Юность» получила большинство.

Эта победа позволила минчанам оторваться от клуба из Гродно, который выигрывал чемпионат страны семь раз.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ХК Юность ХК Шахтер белорусский хоккей Кубок президента экстралига Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Хоккеиста команды Лукашенко дисквалифицировали за «договорняки»

Хоккеиста команды Лукашенко дисквалифицировали за «договорняки»

В аварии «скорой» и автобуса ХК «Юность-Минск» пострадали три человека

В аварии «скорой» и автобуса ХК «Юность-Минск» пострадали три человека

Тренер «Шахтера» гордится своими игроками, несмотря ни на что

Тренер «Шахтера» гордится своими игроками, несмотря ни на что

Главный тренер «Шахтера» надеется, что следующий матч против «Юности» не станет последним

Главный тренер «Шахтера» надеется, что следующий матч против «Юности» не станет последним