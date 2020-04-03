Американские доктора выявили ранее неизвестный симптом коронавируса

Профессор дерматологии университета Калифорнии Рэнди Джекобс сообщила, что COVID-19 может проявляться в виде высыпаний на коже.

«Симптомы пациента начались с низкой температуры, заложенности носа, позже выделений из носа и мокрого кашля без одышки. Через неделю он заметил временное сосудистое высыпание с одной стороны на передней части бедра. Оно наблюдалось в течение 24 часов, а потом исчезло. Одновременно сосудистым высыпанием пациент заметил ярко-красную гематурию (кровь в моче) и общую слабость», — рассказала врач, пишут «Вести» .

На следующий день на смену этим симптомам пришел сухой кашель, сильная слабость, а тест на коронавирус оказался положительным.

Коллеги Джекобс сообщили, что кожные высыпания были и у других больных COVID-19.