Американские доктора выявили ранее неизвестный симптом коронавируса

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Профессор дерматологии университета Калифорнии Рэнди Джекобс сообщила, что COVID-19 может проявляться в виде высыпаний на коже.


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«Симптомы пациента начались с низкой температуры, заложенности носа, позже выделений из носа и мокрого кашля без одышки. Через неделю он заметил временное сосудистое высыпание с одной стороны на передней части бедра. Оно наблюдалось в течение 24 часов, а потом исчезло. Одновременно сосудистым высыпанием пациент заметил ярко-красную гематурию (кровь в моче) и общую слабость», — рассказала врач, пишут «Вести».

На следующий день на смену этим симптомам пришел сухой кашель, сильная слабость, а тест на коронавирус оказался положительным.

Коллеги Джекобс сообщили, что кожные высыпания были и у других больных COVID-19.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Калифорния дерматология высыпания коронавирус COVID-19 Персона: Рэнди Джекобс

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