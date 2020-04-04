Бизнес попросил Румаса отменить решение о ценовом регулировании

Ведущие бизнес-союзы направили письмо главе белорусского правительства Сергею Румасу, в котором просят отменить постановление № 184 от 30 марта, которым был установлен повсеместный контроль за ценами.

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Обращение подписали руководители Республиканского союза промышленников и предпринимателей, Белорусской научно-промышленной ассоциации, Республиканской конфедерации предпринимательства, Минского столичного союза предпринимателей и работодателей, Белорусского союза предпринимателей, Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С.Кунявского.

Авторы письма обращают внимание, что в стране сложилась тяжелая экономическая ситуация, «в том числе связанная с турбулентностью на валютных рынках и коронавирусом».

По их мнению, постановление № 184, которым фактически введено повсеместное госрегулирование цен, еще больше усложняет условия работы бизнеса в нынешней экономической ситуации.

«В условиях нестабильного курса белорусского рубля, незаконченных переходных процессов ценообразования, связанных с девальвацией белорусской валюты, изменением структуры издержек и мировых цен и в связи с коронавирусом принято жесткое решение о запрете повышения цен на оптовом и потребительском рынках», — констатируют авторы письма. Они полагают, что результатом принятия такого решения «может быть закрытие многих производств, импортных поставок, сокращение ассортимента товаров на прилавках страны». «Как следствие — еще один виток в рецессии белорусской экономики», — считают руководители бизнес-союзов.

Кроме того, деловое сообщество выражает глубокую озабоченность проектом президентского указа «О дополнительных мерах по наведению порядка на потребительском рынке», на основании которого «вводится режим массовых внеплановых проверок». «Полагаем, что пакет таких мер способен самым негативным образом повлиять на состояние деловой среды и уровень социальной напряженности в стране», — подчеркивают авторы письма.

В этой связи они просят отменить постановление № 184 о введении с 1 апреля по 30 июня повсеместного ценового регулирования, не принимать упомянутый президентский указ и иные проекты нормативных актов, которые касаются бизнеса, «без детального обсуждения» с деловым сообществом.