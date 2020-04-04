«Не решили, кто пойдет за добавкой». В Пуховичском районе собутыльник зарезал молодого мужчину

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Следователи ведут дело об убийстве 32-летнего мужчины, которого зарезали первого апреля в одном из домов в городском поселке  Свислочь (Пуховичский район).

Фото Следственного комитета

Как сообщает СК, в квартире было обнаружено тело жителя Гродно с ножевым ранением.

Жилище снимали четверо мужчин. В день убийства двое из них ушли на работу. Оставшиеся 32- и 55-летний мужчины стали выпивать.

В какой-то момент в доме закончилось спиртное. И собутыльники начали спорить, кто из них пойдет в магазин за добавкой.

В результате конфликта старший мужчина ударил оппонента ножом. Рана оказалась смертельной.

По информации СК, «подозреваемый попытался скрыть следы, убрав квартиру».

Во время осмотра места происшествия следователи обнаружили орудие преступления.

На допросе подозреваемый дал признательные показания, отметили следователи.
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Тэги: убийство поножовщина пьянство Город: Пуховичи

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