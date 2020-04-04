Пентагон направил в Нью-Йорк похоронные команды
Министерство обороны США направило по просьбе американских властей в Нью-Йорк военные похоронные команды.
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По данным Университета Хопкинса, который отслеживает ситуацию, число заразившихся составляет 273 тысячи (погибли более семи тысяч; выздоровели менее 10 тысяч).
В Нью-Йорке, который более всего поражен эпидемией, за последние сутки умерли 563 человека (всего уже зафиксировано 2935 смертей).
2 апреля Александр Лукашенко в интервью представительству телерадиокомпании «Мир» в Беларуси еще раз высказал мнение, что в стране нет оснований вводить карантин.
Он также заявил, что в Беларуси четыре человека умерли «от пневмонии, где осложнения дал коронавирус».
По данным Минздрава, обнародованных третьего апреля, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране достигло 351.
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