Россия бесплатно передаст Беларуси 10 тыс. тестов на коронавирус

По словам посла РФ в Минске Дмитрия Мезенцева, российским правительством принято решение о бесплатном выделении Беларуси диагностического материала для проведения 10 тысяч тестов на коронавирус.

Дипломат отметил, что таким образом поддержано обращение Министерства здравоохранения Беларуси: «Этот диагностический материал позволит установить, кто из граждан Беларуси здоров, кому нужна медицинская помощь».

Ожидается, что груз будет доставлен уже сегодня после обеда.

Дмитрий Мезенцев отметил, что «эта помощь выделена безвозмездно. Это еще один добрый знак особого расположения и сложившейся практики отношений между братскими странами».

Глава дипмиссии рассказал об особенностях доставки ценного медицинского груза. В ходе доставки необходимо обеспечить постоянный температурный режим минус 20 градусов. Обычный дипломатический транспорт не может обеспечить сохранность медицинских систем.

Посол сообщил, что поставку осуществляет белорусская компания «Санта-Бремор», которая имеет рефрижераторы.

2 апреля Александр Лукашенко в интервью представительству телерадиокомпании «Мир» в Беларуси еще раз высказал мнение, что в стране нет оснований вводить карантин.

Он также заявил, что в Беларуси четыре человека умерли «от пневмонии, где осложнения дал коронавирус».

По данным Минздрава, обнародованных третьего апреля, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране достигло 351.

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