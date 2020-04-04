Биржа: доллар и евро потеряли по копейке на последних торгах недели

Европейская и американская валюты практически синхронно упали на торгах на БВФБ четвертого апреля.

Три основные иностранные валюты завершили сегодняшние сессии со следующими показателями:

евро: -0,0146 пункта (-0,52%) — 2,7797 белорусского рубля;

доллар: -0,0124 пункта (-0,48%) — 2,5722 белорусского рубля;

российский рубль: +0,0017 пункта (+0,05%) — 3,3586 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Нефтяные рынки восстановились после недавних резких потерь. 3 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова вновь снизить добычу нефти примерно на 10 млн баррелей в сутки, если к этим планам присоединятся страны ОПЕК и США. К вечеру 3 апреля цена сорта Brent выросла на 9% и колебалась в районе 32,7 доллара за баррель.

Курс доллара в России также продолжил снижаться. Если днем ранее североамериканская валюта стоила около 78 российских рублей, то 4 апреля — менее 77 за один доллар.

Нацбанк Беларуси в мартовском комментарии относительно ситуации на валютном рынке констатировал, что спрос на инвалюту значительно вырос, но в стране сохраняется режим плавающего курса и валютные интервенции будут осуществляться в ограниченных объемах. «Национальный банк продолжит осуществлять мониторинг ситуации и при необходимости будет принимать оперативные меры реагирования», — предупредил регулятор.