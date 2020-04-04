На Гомельщине 39 сельчан, в основном дети, находятся в больнице на карантине

39 жителей поселка Коммунар Буда-Кошелевского района доставили в инфекционное отделение районной больницы. Это контакты первого уровня школьника — учащегося гомельской СДЮШОР № 4, среди тренеров которой зарегистрированы два случая пневмонии с предварительным положительным тестом на коронавирус.

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Как сообщает районная газета «Авангард», все 39 человек находятся под медицинским наблюдением, чувствуют себя хорошо. У них взяли необходимые анализы, организовано лабораторное обследование.

Как стало известно БелаПАН от жителей поселка Коммунар, 2 апреля в больницу поместили учеников 3-го и 4-го классов, педагогов, воспитателей, семью мальчика и главного врача коммунаровской больницы. По предварительной информации, мальчик занимался в СДЮШОР-4, у него выявили коронавирус.

Первый случай COVID-19 в Гомельской области был выявлен у 20-летнего спортсмена, который вернулся с соревнований в Португалии. Он воспитанник СДЮШОР-4. Позже в этой спортивной школе коронавирус диагностировали у двух тренеров. В больницу госпитализировали их контактных лиц. По информации БелаПАН, у одного тренера выявлено 68 контактов первого уровня, 84 — второго уровня.

Коронавирус также был выявлен у директора одного из хозяйств Лельчицкого района и некоторых его контактных лиц.

4 апреля пресс-служба Гомельского облисполкома сообщила БелаПАН, что тест на РНК коронавируса у преподавателя Мозырского государственного педагогического университета показал отрицательный результат. Ранее студенты МГПУ сообщили БелаПАН, что заведующего одной из кафедр университета госпитализировали с подозрением на коронавирус.

«Медицинскими работниками было проведено обследование пациента Мозыря, ранее госпитализированного с подозрением на COVID-19, по итогам которого был получен отрицательный результат. То есть заражения коронавирусной инфекцией не обнаружено. Общее состояние пациента удовлетворительное», — сообщили в пресс-службе.

На 3 апреля в Гомельской области было 13 случаев коронавируса.