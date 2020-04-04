Весенние каникулы продлены на неделю

Весенние каникулы в учреждениях среднего образования Беларуси продлены на неделю.

Такое решение принято Министерством образования. Глава ведомства Игорь Карпенко 4 апреля был с докладом у президента. После этой встречи Минобразования и сообщило о продлении каникул.

Таким образом, четвертая четверть начнется 13 апреля и продлится по 30 мая включительно.

Сам глава государства, кстати, лично был против продления каникул.

«Я считаю, что требования продлить каникулы со стороны родителей, медицины — это неправильно. Но когда-то я сказал, что мы не будем довлеть над родителями. Это их дети, их жизнь. И как они примут решение в этом коронапсихозе, так и будет. Поэтому я категорически против, я не согласен, что надо ребенка изъять из детского сада или школы, продлив каникулы. Но коль пообещал, что будет так, как просят родители, так и будет», — заявил Александр Лукашенко накануне.