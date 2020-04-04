РНПЦ «Кардиология» отдают под больных с пневмонией
Столичный РНПЦ «Кардиология» временно перепрофилируют на лечение пациентов с вирусно-бактериальными пневмониями. Соответствующий приказ в соответствии с распоряжением Министерства здравоохранения 4 апреля подписал директор центра Александр Мрочек.
решение, как отмечается в приказе, принято «в связи с увеличением в г. Минске количества вирусно-бактериальных пневмоний у пациентов» и «недостаточным количеством мест в организациях здравоохранения для их госпитализации».
Согласно приказу, будут выписаны все пациенты кардиологического и кардиохирургического отделений, чье лечение может быть продолжено амбулаторно.
Пациенты, нуждающиеся в дальнейшем стационарном лечении, а также пациенты после операций будут переведены в стационары других учреждений здравоохранения, в первую очередь, в НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии.
В РНПЦ вводится строгий санитарно-эпидемиологический режим и постоянный мониторинг состояния здоровья медицинского персонала.
Госпитализированные в РНПЦ пациенты с пневмонией, у которых будет выявлена вирусная инфекция COVID-19, подлежат переводу в инфекционную больницу.