РНПЦ «Кардиология» отдают под больных с пневмонией

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Столичный РНПЦ «Кардиология» временно перепрофилируют на лечение пациентов с вирусно-бактериальными пневмониями. Соответствующий приказ в соответствии с распоряжением Министерства здравоохранения 4 апреля подписал директор центра Александр Мрочек.

Фото yandex.by

решение, как отмечается в приказе, принято «в связи с увеличением в г. Минске количества вирусно-бактериальных пневмоний у пациентов» и «недостаточным количеством мест в организациях здравоохранения для их госпитализации».

Согласно приказу, будут выписаны все пациенты кардиологического и кардиохирургического отделений, чье лечение может быть продолжено амбулаторно.

Пациенты, нуждающиеся в дальнейшем стационарном лечении, а также пациенты после операций будут переведены в стационары других учреждений здравоохранения, в первую очередь, в НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии.

В РНПЦ вводится строгий санитарно-эпидемиологический режим и постоянный мониторинг состояния здоровья медицинского персонала.

Госпитализированные в РНПЦ пациенты с пневмонией, у которых будет выявлена вирусная инфекция COVID-19, подлежат переводу в инфекционную больницу.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: РНПЦ Кардиология коронавирус COVID-19 пневмония Персона: Александр Мрочек Город: Минск

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