Между Беларусью и Россией на фоне COVID-19 разгорается новый скандал

Беларусь закупила в России 30 тысяч тест-систем для выявления коронавируса COVID-19. Однако за помощью к Кремлю не обращалась.

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Таким образом он опроверг информацию российского издания «КоммерсантЪ», которое 1 апреля сообщил: «Показная бравада белорусских властей в разгар пандемии коронавируса не мешает Минску просить Москву о содействии в борьбе с инфекцией. Белоруссия, как рассказали «Ъ» собеседники в российских госструктурах, находится в числе постсоветских стран, направивших в адрес России официальные запросы с просьбой выделить защитные маски, тест-системы, аппараты ИВЛ».

«В первую очередь мы сами развернули и сами выпускаем в день 700 тестовых систем и планируем наращивать, у нас есть собственное производство. И наша система здравоохранения в полной мере под ту складывающуюся обстановку обеспечена этими тест-системами», — заявил Петришенко.

Кроме того, добавил он, Беларусь объявила тендер, который выиграла российская компания, — она поставит «понятно, за соответствующую плату, 30 тысяч тестов».

«Мы ожидаем, что договорные обязательства будут соблюдены, и мы получим эти тесты до 17 апреля. По крайней мере, так Министерство здравоохранения и наши соответствующие компании договаривались с российским производителем», — сообщил вице-премьер.

Петришенко также отметил, что «еще до ситуации эскалации и введения карантинных мероприятий» были заключены контракты с российскими предприятиями. Однако, добавил он, «реализация законтрактованных обязательств, связанных с поставками респираторов из Ленинградской области», не доведена до конца.

«Порядка 115 тысяч контрактовали, машины стояли под загрузкой, но Российская Федерация приняла соответствующие меры и запретила поставку за пределы своей страны средств индивидуальной защиты, и поэтому мы оказались немножко в неловкой ситуации», — пояснил вице-премьер.

При этом он подчеркнул, что те запасы, которые есть в стране, обеспечивают текущую потребность по защите белорусских врачей и пациентов.

«Ситуация — абсолютно контролируемая, управляемая», — заверил он. По словам Петришенко, в рамках борьбы с коронавирусом были перепрофилированы медучреждения, решены вопросы с подготовкой врачей, их обеспеченностью индивидуальными средствами защиты и медикаментами, а также инвентаризацией всех технических средств (аппаратов ИВЛ и других аспектов) и определением протоколов лечения.

2 апреля Александр Лукашенко в интервью представительству телерадиокомпании «Мир» в Беларуси еще раз высказал мнение, что в стране нет оснований вводить карантин.

7 апреля в Беларусь прибудет миссия экспертов Всемирной организации здравоохранения для мониторинга ситуации с коронавирусом. В Минск приедут три эксперта, они оценят работу белорусских медиков. Миссия ВОЗ будет находиться в стране до конца будущей недели. Специалисты посетят больницы и изучат документацию Минздрава. Кроме того, в Копенгагене собрана поддерживающая команда экспертов ВОЗ, которая будет в онлайн-режиме помогать экспертам в Минске.

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