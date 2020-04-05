Беларусь ввела принудительную госпитализацию за нарушение режима самоизоляции
Постановлением Минздрава, МВД и Госпогранкомитета утверждена инструкция о порядке взаимодействия органов госуправления и иных организаций по обеспечению соблюдения мер самоизоляции гражданами, прибывшими из стран с регистрируемыми случаями заражения коронавирусом.
Согласно данному
В течение часа министерство передает полученные сведения в главные управления по здравоохранению облисполкомов, комитет по здравоохранению Мингорисполкома, городские, районные, зональные и районные в городах центры гигиены и эпидемиологии, после чего медработники вместе с сотрудниками МВД посещают прибывших и проверяют режим самоизоляции.
«Посещение проводится без входа в жилое помещение и непосредственного контакта с прибывшими лицами либо совместно проживающими с ними лицами путем их устного опроса или иным способом», говориться в документе.
В дальнейшем полная информация о всех посещениях за сутки направляется в соответствующие местные исполнительные и распорядительные органы. Если кого-то из прибывших накануне в страну не оказывается дома, сотрудники милиции для выяснения причин нарушения режима самоизоляции начинают поиски данного гражданина.
После этого в течение одного рабочего дня территориальными центрами гигиены и эпидемиологии принимается решение о необходимости принудительной госпитализации нарушителя.
Только самые важные новости в наших каналах в