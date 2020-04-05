Беларусь ввела принудительную госпитализацию за нарушение режима самоизоляции

Постановлением Минздрава, МВД и Госпогранкомитета утверждена инструкция о порядке взаимодействия органов госуправления и иных организаций по обеспечению соблюдения мер самоизоляции гражданами, прибывшими из стран с регистрируемыми случаями заражения коронавирусом.

Согласно данному документу , через автоматизированную систему «Гражданство и миграция» в Министерство здравоохранения до 11:00 ежедневно будет поступать информация о всех гражданах, въехавших на территорию страны за прошедшие сутки.

В течение часа министерство передает полученные сведения в главные управления по здравоохранению облисполкомов, комитет по здравоохранению Мингорисполкома, городские, районные, зональные и районные в городах центры гигиены и эпидемиологии, после чего медработники вместе с сотрудниками МВД посещают прибывших и проверяют режим самоизоляции.

«Посещение проводится без входа в жилое помещение и непосредственного контакта с прибывшими лицами либо совместно проживающими с ними лицами путем их устного опроса или иным способом», говориться в документе.

В дальнейшем полная информация о всех посещениях за сутки направляется в соответствующие местные исполнительные и распорядительные органы. Если кого-то из прибывших накануне в страну не оказывается дома, сотрудники милиции для выяснения причин нарушения режима самоизоляции начинают поиски данного гражданина.

После этого в течение одного рабочего дня территориальными центрами гигиены и эпидемиологии принимается решение о необходимости принудительной госпитализации нарушителя.