Стартовал второй в Евразии чемпионат по футболу

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Столичный «Локомотив-Памир» и восейский «Файзканд» сыграли вничью в национальном первенстве Таджикистана.

Игра в Душанбе закончилась со счетом 2:2. На 50-й минуте забил игрок гостевой команды Навруз Рустамов, затем дважды забивали «железнодорожники»: на 56-й минуте отличился Шахром Сулаймонов, на 72-й — Азизбек Хасанов. Спустя минуту Азизджон Зарипов счет сравнял.

Чемпионат Таджикистана по футболу проводится 29-й раз. Шесть последних розыгрышей (2014-2019) первенствовал столичный «Истиклол» — дважды финалист Кубка АФК (азиатский аналог Лиги Европы).

В нынешнем сезоне в чемпионате заявлены 42 легионера, включая одного россиянина и четверых украинцев.

До сегодняшнего дня единственным футбольным первенством в Евразии было белорусское, где 5 апреля заканчивается 3-й тур.
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Тэги: Таджикистан футбол Город: Душанбе

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