Волонтеры ByCovid-19 собрали более 166 тыс. рублей

За пять дней волонтеры кампании ByCovid-19, созданной для помощи медикам, собрали более 166 тысяч рублей.

Эти средства идут на закупку средств индивидуальной защиты для медработников — респираторы, одноразовые халаты и бахилы, защитные щитки и другие.

Как рассказал БелаПАН один из координаторов кампании Андрей Стрижак, когда он увидел призыв главврача 3-й городской детской клинической больницы Минска Максима Очеретнего оставаться дома, решил узнать, в чем нуждаются больницы.

Выяснилось, что медикам не хватает средств индивидуальной защиты, в частности, респираторов. Страны, откуда они поставлялись, закрыли границы, и ограничили их вывоз.

На ресурсе MolaMola был объявлен сбор средств в помощь медикам. К кампании подключились представители бизнеса.

Свои усилия объединили некоммерческая благотворительная медиаплатформа «Имена» и «Хакерспейс» — клуб технического творчества, объединяющий инженеров-энтузиастов. «Хакерспейс» открыл производство пластиковых защитных щитков для медиков. Их печатают на 3d принтерах.

«Первую партию респираторов (а их нигде не было в наличии) мы нашли в Солигорске. Мы взяли сначала 37 штук, потом еще 190. Потом к кампании начали присоединяться новые люди, которые хотели помочь врачам — и мы нашли возможность закупить 20 тысяч респираторов и пробуем найти еще. Также закупили 6 тысяч одноразовых халатов, 2800 из которых уже раздали больницам. Скоро будем закупать противочумные комбинезоны для скорой помощи, и будем ждать поставки респираторов. «Хакерспейс» сделали уже 2300 штук защитных щитков для медиков и передали в больницы», — рассказал Стрижак.

Общий сбор кампаний на МolaMola уже превысил 166 тысяч рублей. На этом ресурсе инициировано также более полутора десятков других кампаний по сбору помощи медикам, сообщил один из координаторов кампании.

Он отметил, что закупка одноразовых халатов частично оплачена белорусским бизнесом. «Имена» запустили форму, где медики могут написать о своих нуждах, и информация попадет в общую базу.

«Проблема в том, что раньше, к примеру, была кризисная точка, и ты ищешь ресурсы за пределами этой кризисной точки. Сейчас же все сложнее, так как кризис охватил всю планету, и каждое государство защищает себя — закрыло для вывоза респираторы, к примеру. Маски могут прийти из Китая — но на это нужно время, а ситуация сложная, в Минске и Витебске особенно. Это большие вызовы для системы здравоохранения. Самоизоляция и карантин не остановят пандемию, но растянут во времени и снизят нагрузку на врачей. Когда масса людей одновременно попадут в больницы, то справиться будет очень тяжело. А если медики не будут защищены, что тоже будут болеть и умирать, как уже было в Витебске с медсестрой. Мы работаем, чтобы защитить медиков», — объяснил Стрижак.

Помощь кампании в виде средств индивидуальной защиты направлена во 2-ю, 6-ю, 10-ю столичные больницы, в детскую инфекционную больницу Минска, а также в медучреждения Витебской и Гродненской области.