Назначены директора еще двух сахарных заводов

В Беларуси еще два сахарных завода получили руководителей.

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Как сообщили в государственном концерне «Белгоспищепром», наблюдательные советы Скидельского и Жабинковского сахарных комбинатов избрали директоров.

Первым будет руководить Владимир Белоусов, ранее занимал должность заместителем гендиректора ОАО «Гродненский стеклозавод», а вторым Игорь Болтромеюк, работавший антикризисным управляющим ОАО «Дрогичинский трактороремонтный завод».

Напомним, ранее сообщалось, что в конце марта был назначен гендиректор Городейского сахарного комбината.