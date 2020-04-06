Назначены директора еще двух сахарных заводов

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В Беларуси еще два сахарных завода получили руководителей.

Фото ru.freepik.com

Как сообщили в государственном концерне «Белгоспищепром», наблюдательные советы Скидельского и Жабинковского сахарных комбинатов избрали директоров.

Первым будет руководить Владимир Белоусов, ранее занимал должность заместителем гендиректора ОАО «Гродненский стеклозавод», а вторым Игорь Болтромеюк, работавший антикризисным управляющим ОАО «Дрогичинский трактороремонтный завод».

Напомним, ранее сообщалось, что в конце марта был назначен гендиректор Городейского сахарного комбината.
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Тэги: Белгоспищепром Скидельский сахарный комбинат Жабинковский сахарный комбинат Персона: Игорь Болтромеюк Владимир Белоусов

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