Мининформ вынес предупреждение «Медиа-Полесью» за «недостоверную информацию» о распространении коронавируса

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Владельцу сетевого издания media-polesye.by — обществу с ограниченной ответственностью «МП компани» — вынесено письменное предупреждение о нарушении требований статей 4 и 49 закона «О средствах массовой информации», сообщает Министерство информации.

Предупреждение вынесено за публикацию «Подтвердился тест на коронавирус у жительницы Лунинецкого района. Пока она в Минске, в местной больнице умер ее муж», размещенную на сайте 4 апреля. «В ходе проверки, проведенной совместно с Брестским областным исполнительным комитетом, выяснено, что в данной публикации содержалась недостоверная информация о смерти пациента, распространение которой способно причинить вред государственным и общественным интересам», — отмечается в сообщении Мининформа.

В министерстве подчеркнули, что с учетом повышенного внимания населения к вопросу распространения вируса COVID-19 публикация подобной информации «способствует нагнетанию социальной напряженности в обществе, созданию панических настроений, ведет к массовому дезинформированию населения и нарушает конституционное право граждан на получение полной, достоверной и своевременной информации».

«Таким образом, издание создало и распространило фейк, — заявили в ведомстве. — Министерство информации осуществляет ежедневный мониторинг интернет-ресурсов в части соблюдения требований закона о СМИ, в том числе на предмет распространения недостоверной информации об эпидемиологической ситуации в стране, и считает недопустимым публикации непроверенных, ложных сведений».

Редактор сайта Светлана Гарда пока воздержалась от комментариев.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Мининформ коронавирус COVID-19 Персона: Светлана Гарда Город: Лунинец

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