На первом энергоблоке БелАЭС провели испытания системы безопасности

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Испытания прошли в рамках горячей обкатки реакторной установки — технологического процесса, имитирующего работу энергоблока, с той лишь разницей, что в реактор вместо настоящих тепловыделяющих сборок загрузили имитаторы.

«В ходе комплексных испытаний был проверен автоматический запуск всех четырех дизель-генераторных установок системы аварийного и одной установки системы нормального электроснабжения с подключением проектных потребителей по заданному алгоритму автоматики ступенчатого пуска. Также выполнена проверка работоспособности механизмов аварийных систем всех четырех каналов безопасности при непрерывной работе в течение двенадцати часов по сигналу с блочного пульта управления "Течь контура № 1"», — говорится в сообщении управления коммуникаций ИД.

Директор проекта по сооружению БелАЭС представитель «Росатома» Виталий Полянин заявил, что испытания прошли «успешно, без замечаний, с первого раза». По его словам, испытания практически завершают фазу горячей обкатки реакторной установки на первом энергоблоке. Осталось выполнить «только несколько испытаний при дренировании первого контура».

Сюжет: Беларусь строит АЭС
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Тэги: Росатом безопасность БелАЭС Персона: Виталий Полянин Город: Островец

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