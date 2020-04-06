На первом энергоблоке БелАЭС провели испытания системы безопасности

Испытания прошли в рамках горячей обкатки реакторной установки — технологического процесса, имитирующего работу энергоблока, с той лишь разницей, что в реактор вместо настоящих тепловыделяющих сборок загрузили имитаторы.

«В ходе комплексных испытаний был проверен автоматический запуск всех четырех дизель-генераторных установок системы аварийного и одной установки системы нормального электроснабжения с подключением проектных потребителей по заданному алгоритму автоматики ступенчатого пуска. Также выполнена проверка работоспособности механизмов аварийных систем всех четырех каналов безопасности при непрерывной работе в течение двенадцати часов по сигналу с блочного пульта управления "Течь контура № 1"», — говорится в сообщении управления коммуникаций ИД.

Директор проекта по сооружению БелАЭС представитель «Росатома» Виталий Полянин заявил, что испытания прошли «успешно, без замечаний, с первого раза». По его словам, испытания практически завершают фазу горячей обкатки реакторной установки на первом энергоблоке. Осталось выполнить «только несколько испытаний при дренировании первого контура».