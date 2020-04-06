У работника завода «Атлант» подтвердили коронавирус

/ Происшествия
Просмотров: 993

В администрации минского предприятия уточнили, что тот уже находился в больнице, когда 5 апреля стало известно о положительном результате теста.

По информации svaboda.org, госпитализированы еще два работника предприятия как контакты первого уровня.

«Пока никакой катастрофы нет, — не теряют оптимизма на «Атланте». — Работаем в полном объеме, никакой паники, все нормально».

На заводе принимаются меры по профилактике. Работники, контактирующие с иностранцами (комплектующие поступают из-за рубежа), работают в охранных масках. Для охраны и для тех, кто оформляет документы, для водителей погрузчиков действует особый режим безопасности. Некоторым из тех, кто плохо себя чувствует, предлагают самоизолироваться.

В Беларуси утром 6 апреля насчитывалось 700 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, умерли 13 человек.

Сюжет: COVID-19
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Атлант коронавирус COVID-19

Другие материалы на эту тему:

Коронавирус наступает. Лукашенко запаздывает?

Коронавирус наступает. Лукашенко запаздывает?

Белорус требует возбудить дело на Лукашенко после гибели матери от коронавируса

Белорус требует возбудить дело на Лукашенко после гибели матери от коронавируса

Коронавирус COVID-19 в Беларуси. Хроника событий

Коронавирус COVID-19 в Беларуси. Хроника событий

Минздрав не признает витебскую швею первой жертвой коронавируса

Минздрав не признает витебскую швею первой жертвой коронавируса