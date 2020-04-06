У работника завода «Атлант» подтвердили коронавирус

В администрации минского предприятия уточнили, что тот уже находился в больнице, когда 5 апреля стало известно о положительном результате теста.

По информации svaboda.org , госпитализированы еще два работника предприятия как контакты первого уровня.

«Пока никакой катастрофы нет, — не теряют оптимизма на «Атланте». — Работаем в полном объеме, никакой паники, все нормально».

На заводе принимаются меры по профилактике. Работники, контактирующие с иностранцами (комплектующие поступают из-за рубежа), работают в охранных масках. Для охраны и для тех, кто оформляет документы, для водителей погрузчиков действует особый режим безопасности. Некоторым из тех, кто плохо себя чувствует, предлагают самоизолироваться.

В Беларуси утром 6 апреля насчитывалось 700 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, умерли 13 человек.