МАРТ примет меры по необоснованному повышению цен

МАРТ намерен «принимать меры» в отношении субъектов хозяйствования при выявлении «необоснованного повышения цен».

«Мы запросили информацию у поставщиков, у торговых организаций, в том числе подтверждение контрактных цен, товарно-транспортных накладных, и выявим те организации и те факторы, которые привели к соответствующему росту цен. В случае выявления каких-то фактов необоснованного повышения цен будем принимать меры», — заявил первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец в эфире телеканала «Беларусь 1» .

В МАРТ начала работу телефонная линия «по вопросам наличия товаров и существенного роста цен». «В первый день ее работы в министерство поступило около 200 звонков, более 150 было принято на следующий день», — сообщило ведомство. Граждане жаловались в основном на удорожание (на 30-70%) лимонов (42% звонков), имбиря (17%) и чеснока (7%). «Отмечены случаи роста цен и на такие товары как бытовая техника, маски, антисептики, среди продуктов питания — на курицу, муку, хлеб, детское питание», — отмечается в релизе.

Министерством «в соответствии с компетенцией затребованы у импортеров и торговых сетей обоснование причин и документы, подтверждающие обоснованность роста цен на товары, вызвавшие наибольшее количество жалоб». Сотрудники МАРТ «проведут анализ запрошенной информации, по результатам которого будет дана оценка обоснованности роста цен и, в случае выявления фактов необоснованного увеличения стоимости товаров, будут приняты соответствующие меры».

Эти меры приняты в связи со значительным ростом курсов твердых валют к белорусскому рублю и увеличением спроса на товары в связи с инфляционными ожиданиями и пандемией коронавируса.