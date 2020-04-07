150 тыс. белорусов подписались под петицией к ВОЗ за введение в Беларуси карантина

Во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) направлена петиция с требованием ввести в Беларуси карантин, сообщили инициаторы обращения.

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Петиция была размещено 1 апреля на сайте change.org . На вечер 6 апреля ее подписали 150 тыс. человек.

«Весь мир находится в страшнейшем положении из-за главной проблемы 2020 года — COVID-19. Он уносит жизни тысяч людей по всему миру, ежедневно люди заражаются все больше и больше. В большинстве стран мира давно приняты необходимые меры по остановке распространения коронавируса. К сожалению, в Республике Беларусь происходит полное игнорирование болезни и неверное информирование жителей. По официальным данным, зараженных коронавирусом 150 человек (на дату создания петиции. — БелаПАН.), в реальности их более 1.000. Многим зараженным ставят диагноз «пневмония», дабы не портить статистику, не наводить панику. Врачи работают на износ, не хватает оборудования, не хватает аппаратов ИВЛ. И это все обязательно приведет к ужасным последствиям, если мы, как всегда, промолчим», — говорится в петиции.

По мнению инициаторов обращения, государство «абсолютно не ценит человеческую жизнь». «Эта петиция как крик души. Нам срочно нужно ввести карантин. Мы требуем карантин. Мы хотим жить!» — говорится в петиции.

2 апреля Александр Лукашенко в интервью представительству телерадиокомпании «Мир» в Беларуси еще раз высказал мнение, что нет оснований вводить в стране карантин. «И дай бог, чтобы этой ситуации у нас не было», — заявил он.

Лукашенко повторил свой тезис о том, что массовая изоляция людей в «тухлых квартирах», наоборот, может способствовать ухудшению состояния для уже заразившихся тем или иным вирусом.

«Это не проблема. Мы за сутки нейтрализуем город (если это понадобится). Но во что это обойдется и сколько будет тогда смертей? Мы уже потом будем выхватывать из квартир людей, которые будут тяжелые, и сразу их на искусственную вентиляцию легких. И что, мы спасем этих людей? Поэтому не надо дурью заниматься. Нас же всегда учили: надо, чтобы проветренное помещение было, на свежем воздухе и прочее», — сказал официальный лидер.

«Если уж придет такой момент, когда нам надо где-то тушить пожар, мы его будем тушить. И притом гораздо эффективнее, чем литовский президент (Гитанас Науседа. — БелаПАН.). Он озаботился белорусским вирусом… Своим вирусом займись, у тебя там куча вопросов. Он еще упрекает, что, наверное, белорусы не обо всем информируют», — заявил Лукашенко.

7 апреля в Беларусь прибудет миссия экспертов Всемирной организации здравоохранения для мониторинга ситуации с коронавирусом. В Минск приедут три эксперта, они оценят работу белорусских медиков. Миссия ВОЗ будет находиться в стране до конца недели. Специалисты посетят больницы и изучат документацию Минздрава. Кроме того, в Копенгагене собрана поддерживающая команда экспертов ВОЗ, которая будет в онлайн-режиме помогать представителям организации в Минске.

На пресс-конференции в Минске 3 апреля заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан заверила, что эпидемиологическая ситуация в стране развивается прогнозируемо и поступательно. Она отметила, что основные меры, которые позволят сдержать распространение инфекции, — социальное дистанцирование и самоизоляция.

По официальным данным Минздрава, на шестое апреля зарегистрировано 13 смертей от коронавирусной инфекции, вызывающей болезнь COVID-19. Всего общее число случаев заражения в стране достигло 700.

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