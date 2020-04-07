Из-за выявленного у сотрудника головного офиса COVID-19 «БПС-Сбербанк» частично перешел на удаленку

В настоящее время почти все сотрудники головного офиса «БПС-Сбербанка» работают на удаленной основе.

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На этот шаг руководство кредитно-финансового учреждения пошло после обнаружения у одного из сотрудников центрального аппарата COVID-19.

В настоящее время еще двенадцать сотрудников проходят лечение. В банке утверждают, что указанный случай не затронул ни одно отделение, которое обслуживает физических и юридических лиц.

«Коронавирус был обнаружен у сотрудника головного офиса, который не контактировал с клиентами, но общался с коллегами», — прокомментировала Марина Осиповская, руководитель Штаба по профилактике и борьбе с коронавирусной инфекцией.

На удаленке будет работать более 80% сотрудников из административного здания, где выявлен факт заражения, что «не повлияет на эффективность бизнес-процессов».

В банке также действует программа по профилактике инфекций. Она включает отказ от любых деловых поездок, передвижения вне офисов сведены к минимуму, а совещания и встречи проводятся в формате видеоконференций.

На данный момент 11 сотрудников центрального аппарата банка проходят лечение в учреждениях здравоохранения. «К глубокому сожалению всей команды, один из сотрудников ушел из жизни. У него было воспаление легких. Банк окажет всевозможную поддержку его семье», — сообщила Осиповская.

По официальным данным Минздрава, на шестое апреля зарегистрировано 13 смертей от коронавирусной инфекции, вызывающей болезнь COVID-19. Всего общее число случаев заражения в стране достигло 700.

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