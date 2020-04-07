Лукашенко: разглагольствуют кругом — карантин, комендантский час. Но жрать что будем?

Александр Лукашенко 7 апреля в Минске на совещании по поставкам нефти потребовал в кратчайшие сроки завершить в стране посевную кампанию.

«Как у нас тут разглагольствуют кругом — карантин, комендантский час и прочее… Это проще всего, это мы сделаем в течение суток, но жрать что будем?» — заявил Лукашенко (видеосюжет с совещания показал телеканал «Беларусь 1» ).

«Вы видите, что не только отдельные чиновники международных организаций заговорили о голоде в недалекой перспективе, но уже все талдычат, и вчерашние самые развитые передовые страны, их руководители», — сказал он.

Поэтому сельское хозяйство, нынешняя посевная кампания, по мнению главы государства, «важнейший элемент, на который мы должны обратить внимание». «Нефть нефтью, но ее на стол не подашь, — заявил Лукашенко. — Поэтому я требую в кратчайшие сроки завершить посевную кампанию. И весь цикл сельхозработ в течение года взять на жесточайший контроль. Это касается помощников президента и уполномоченных по областям».

Миссия экспертов ВОЗ прибудет в Беларуси вечером 7 апреля для мониторинга ситуации с коронавирусом.

Как ранее сообщал БелаПАН, с требованием ввести в Беларуси карантин во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) направлена петиция. За шесть дней ее подписали 150 тысяч человек.

По официальным данным Минздрава, на шестое апреля зарегистрировано 13 смертей от коронавирусной инфекции, вызывающей болезнь COVID-19. Всего общее число случаев заражения в стране достигло 700.

Главное о коронавирусе: