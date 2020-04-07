Лукашенко: из-за COVID-19 госпитализированы 794 человека

В Беларуси госпитализированы 794 человека с COVID-19, из них 31 — находятся на искусственной вентиляции легких, заявил Александр Лукашенко 7 апреля.

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На совещании по ситуации с коронавирусом, сообщает телеграм-канал ОНТ, он отметил, что «катастрофы абсолютно нет».

«Да, прирост у нас наблюдается. Слава богу, что не лавинообразный. И это надо удержать», — сказал глава государства.

По информации Министерства здравоохранения, в совещании во Дворце независимости принимают участие глава ведомства Владимир Караник, а также руководители различных уровней и организаций, которые ответственны за работу с COVID-19.

«На мероприятии присутствуют, в том числе, начальники управлений здравоохранения областей и главные врачи некоторых учреждений здравоохранения», — сообщает в официальном телеграм-канале Минздрава.

По официальным данным Минздрава, на шестое апреля было зарегистрировано 13 смертей от коронавирусной инфекции, вызывающей болезнь COVID-19. Всего общее число случаев заражения в стране достигло 700. На пятое апреля соответственно 8 и 562.