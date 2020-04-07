Число умерших от коронавируса в Швеции резко выросло

За последние сутки в этой стране, которая отказалась от жестких карантинных мер, подтвердили 114 летальных случаев, связанных с COVID-19. Общее число жертв вируса увеличилось до 591.

Главный государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл пояснил, что текущий рост смертности не равен числу умерших за последние сутки, поскольку существует задержка в подаче отчетности региональными органами здравоохранения, пишет Aftonbladet .

В настоящее время в Швеции зафиксировали 7693 подтвержденных случая инфицирования коронавирусом, что на 487 больше, чем днем ранее.