Число умерших от коронавируса в Швеции резко выросло

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За последние сутки в этой стране, которая отказалась от жестких карантинных мер, подтвердили 114 летальных случаев, связанных с COVID-19. Общее число жертв вируса увеличилось до 591. 

Главный государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл пояснил, что текущий рост смертности не равен числу умерших за последние сутки, поскольку существует задержка в подаче отчетности региональными органами здравоохранения, пишет Aftonbladet.

В настоящее время в Швеции зафиксировали 7693 подтвержденных случая инфицирования коронавирусом, что на 487 больше, чем днем ранее.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 карантин Персона: Андерс Тегнелл Город: Стокгольм

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