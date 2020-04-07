Власти Минска предложили площадки под новое посольство США

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Здание дипмиссии находится на улице Старовиленской, но сейчас решается вопрос о выделении нового земельного участка.

Сами американцы интересовались площадкой в районе завода «Горизонт», но ее «не пропустили» белорусские силовики. Как рассказал информированный источник, изначально власти предложили США несколько участков для размещения посольства — один из них, например, в районе площади Бангалор. От предложенных вариантов американская сторона отказалась, сообщили в телеграм-канале «Тры Д».

И вот недавно наши власти предложили четыре новые площадки. Первая — напротив РНПЦ «Мать и дитя». Вторая располагается на пересечении улиц Калинина и Мержинского. Третий земельный участок находится за ТЦ «Корона» на Кальварийской. Четвертая площадка находится на пересечении улиц Семашко и Железнодорожной.

Для размещения посольства на любом из этих участков требуется снос домов и отселение людей.
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Тэги: Беларусь-США посольство США в Беларуси Город: Минск

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