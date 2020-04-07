Фотофакт. В Минске за двое суток осуществили врезку стрелочного перевода между 2-й и 3-й линиями метро

За почти 36 лет деятельности белорусской подземки такого рода работы раньше выполнялись лишь один раз — при соединении Московской и Автозаводской линий.

Фото: агентство «Минск-Новости»

Десятки специалистов 21 и 22 марта целенаправленно и слаженно работали в тоннеле под землей день и ночь напролет, чтобы выполнить ответственную задачу. И это было сделано в установленные сроки и с высоким качеством, уверяет агентство «Минск-Новости» .

Всего от службы пути и тоннельных сооружений метрополитена было задействовано почти 60 работников. Трудились также обходчики пути и искусственных сооружений, маркшейдеры, замерщики на топографо-геодезических и маркшейдерских работах.

Два дня были закрыты для пассажиров станции метрополитена от «Молодежной» до «Каменной Горки». В этот период можно было воспользоваться компенсационными маршрутами наземного общественного транспорта.