БГПУ включили в Глобальную сеть инновационных университетов

Университет стал первым и пока единственным в Беларуси сертифицированным участником Сети, сообщили в пресс-службе вуза.

Членство дает возможность активно участвовать в международных семинарах и конференциях, международных проектах и международной летней школе для специалистов высшего образования, занимающихся данными проблемами.

Глобальная сеть инновационных университетов создана в 1999 году совместными усилиями ЮНЕСКО, Университета ЮНЕСКО и Политехнического университета Каталонии для решения проблем, возникающих в сфере высшего образования. В нее входит более 250 учреждений высшего образования из 80 стран мира.