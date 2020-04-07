В Ухане сняли двухмесячный запрет на выезд

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В китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавируса, возобновили автомобильное и железнодорожное пассажирское сообщение.

Власти Китая «закрыли» Ухань 23 января, когда число заразившихся коронавирусом превысило 500 человек. Следующие 10 недель в городе и провинции действовал жесткий карантин. Миллионам людей было запрещено покидать город.

Как сообщает Би-би-си, запрет на выезд из города сняли через несколько часов после того, как в Китае не зафиксировали ни одного нового летального случая от коронавируса.

В первый день снятия изоляции запланировано 200 авиарейсов. С железнодорожных путей сняли заграждения, установленные на маршруте почти 100 скоростных пассажирских поездов.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 Город: Ухань

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