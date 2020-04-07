KFC передаст две тысячи обедов медработникам, задействованным в борьбе с коронавирусом

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KFC передаст медработникам, которые борются с коронавирусной инфекцией, две тысячи обедов в Минске, Гродно, Витебске, Могилеве и Бресте, которые с помощью сервиса Menu.by бесплатно доставят в кратчайшие сроки.

В ближайшее время сотрудники восьми больниц получат две тысячи специальных купонов вместе с инструкциями, как оформить заказ. Эти купоны они смогут использовать для заказа обедов через партнера KFC — сервис доставки Menu.by.

Купоны будут направлены администрациям следующих больниц:

  • 4-я городская клиническая больница, г. Минск;
  • 6-я городская клиническая больница, г. Минск;
  • городская инфекционная клиническая больница, г. Минск;
  • 1-я городская клиническая больница, г. Минск;
  • городская инфекционная клиническая больница, г. Гродно;
  • областная инфекционная больница, г. Витебск;
  • инфекционная больница, г. Могилев;
  • областная клиническая больница, г. Брест.

Медработники смогут выбрать одно из трех комбо-предложений, включающих в себя сандвич, картофель, соус, десерт и сок или баскет.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: KFC коронавирус COVID-19

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