KFC передаст две тысячи обедов медработникам, задействованным в борьбе с коронавирусом

KFC передаст медработникам, которые борются с коронавирусной инфекцией, две тысячи обедов в Минске, Гродно, Витебске, Могилеве и Бресте, которые с помощью сервиса Menu.by бесплатно доставят в кратчайшие сроки.

В ближайшее время сотрудники восьми больниц получат две тысячи специальных купонов вместе с инструкциями, как оформить заказ. Эти купоны они смогут использовать для заказа обедов через партнера KFC — сервис доставки Menu.by.

Купоны будут направлены администрациям следующих больниц:

4-я городская клиническая больница, г. Минск;

6-я городская клиническая больница, г. Минск;

городская инфекционная клиническая больница, г. Минск;

1-я городская клиническая больница, г. Минск;

городская инфекционная клиническая больница, г. Гродно;

областная инфекционная больница, г. Витебск;

инфекционная больница, г. Могилев;

областная клиническая больница, г. Брест.

Медработники смогут выбрать одно из трех комбо-предложений, включающих в себя сандвич, картофель, соус, десерт и сок или баскет.