KFC передаст две тысячи обедов медработникам, задействованным в борьбе с коронавирусом
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KFC передаст медработникам, которые борются с коронавирусной инфекцией, две тысячи обедов в Минске, Гродно, Витебске, Могилеве и Бресте, которые с помощью сервиса Menu.by бесплатно доставят в кратчайшие сроки.
В ближайшее время сотрудники восьми больниц получат две тысячи специальных купонов вместе с инструкциями, как оформить заказ. Эти купоны они смогут использовать для заказа обедов через партнера KFC — сервис доставки Menu.by.
Купоны будут направлены администрациям следующих больниц:
- 4-я городская клиническая больница, г. Минск;
- 6-я городская клиническая больница, г. Минск;
- городская инфекционная клиническая больница, г. Минск;
- 1-я городская клиническая больница, г. Минск;
- городская инфекционная клиническая больница, г. Гродно;
- областная инфекционная больница, г. Витебск;
- инфекционная больница, г. Могилев;
- областная клиническая больница, г. Брест.
Медработники смогут выбрать одно из трех комбо-предложений, включающих в себя сандвич, картофель, соус, десерт и сок или баскет.