Мониторинг КГК в период пандемии: в 75% аптек нет медицинских масок

Глава Комитета госконтроля Леонид Анфимов сообщил результаты мониторинга по всей стране более ста аптек на предмет наличия в продаже средств защиты.

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Как отметил главный контролер, проверки были проведены шестого апреля.

«Была изучена ситуация в 130 аптеках по всей республике. Медицинские маски (респираторы) имелись только в 33 аптеках (25%), антисептики на спиртовой основе — в 35 (27%), парацетамол — в 15 (11%)», — отметили в пресс-службе КГК.

«Концерну «Беллегпром» не удалось в сжатые сроки, с учетом остроты вопроса, мобилизовать швейные предприятия на выпуск медицинских защитных масок в необходимом количестве. Иначе как нерасторопностью и приниженным чувством ответственности это объяснить не могу», — заявил Анфимов.

По его мнению, для выпуска этого медизделия не требуется каких-то «космических технологий, суперсовременного оборудования, особой квалификации работников».

Напомним, на совещании седьмого апреля Александр Лукашенко пригрозил уволить правительство, если к понедельнику в аптеках не появятся необходимые средства защиты.

Ранее глава государства говорил, что масок в Беларуси нашили столько, что их девать некуда.

Также отметим, что 19 марта глава государства в ходе совещания по эпидемиологической ситуации в стране уже давал жесткое поручение премьер-министру.

В Беларуси по данным Минздрава на седьмое апреля подтвержден 861 случай инфекции COVID-19: госпитализированы 794 человека, выздоровели — 54, умерли — 13. У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. 31 пациент нуждается в искусственной вентиляции легких.

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