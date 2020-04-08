Лукашенко приказывал изгнать посредников из медотрасли, а они успешно зарабатывают на COVID-19

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Посредники, работающие в медицинской отрасли, неплохо чувствуют себя во время пандемии коронавируса, вызывающего болезнь COVID-19.

Как указано в отчете Комитета госконтроля, работники которого провели мониторинг 130 аптек по всей стране, установлены факты «реализации по завышенным ценам пользующейся повышенным спросом продукции, закупленной через необоснованных посредников».

В качестве подтверждения приводятся два характерных примера.

Так, в одной из столичных аптек белорусское дезинфицирующее средство для обработки рук (было приобретено через цепочку из трех недобросовестных посредников) продавалось по цене 24,96 руб. Это, по данным контролеров, более чем в три раза дороже цены завода-производителя.

В Бобруйске флакон (850 граммов) антисептического геля для рук продавался по цене 22,97 рубля, что почти в четыре раза дороже, чем его купил минский посредник у завода-производителя.

Ранее сообщалось, что КГК выявил значительный рост цен на овощи и фрукты. Также на коллегии ведомства глава КГК Леонид Анфимов привел данные мониторинга аптек на предмет наличия в продаже средств защиты: «Была изучена ситуация в 130 аптеках по всей республике. Медицинские маски (респираторы) имелись только в 33 аптеках (25%), антисептики на спиртовой основе — в 35 (27%), парацетамол — в 15 (11%)». 

Напомним, в январе 2018-го Александр Лукашенко потребовал окончательно разобраться с проблемой посредничества как в фармотрасли, так и в других сферах: «Это касается всей страны. Посредники нас обдирают наголо, давайте разбираться с этой проблемой. Эта проблема не только у них (в сфере фармотрасли), я уже десять раз говорил о посредничестве».

В Беларуси по данным Минздрава на седьмое апреля подтвержден 861 случай инфекции COVID-19: госпитализированы 794 человека, выздоровели — 54, умерли — 13. У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. 31 пациент нуждается в искусственной вентиляции легких.

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: КГК посредники аптека коронакризис коронавирус COVID-19

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