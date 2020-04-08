В Щучинском районе 26-летний байкер насмерть сбил подростка

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось накануне вечером в агрогородке Василишки.

По информации Следственного комитета, ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Победы.

Травмы, полученные 14-летним подростком в результате наезда, оказались несовместимыми с жизнью.

СК открыл уголовное производство по ч. 2 ст. 317 УК. Подозреваемый задержан.

Ранее сообщалось, что сотрудники Госавтоинспекции проводят на дорогах Гомельской области специальное профилактическое мероприятие. Под пристальным вниманием дорожной милиции окажутся мотоциклисты.

Акция направлена, как сообщили в региональной ГАИ, на «выявление и пресечение нарушений Правил дорожного движения со стороны водителей двухколесных транспортных средств», а также по «предупреждению дорожно-транспортных происшествий с их участием».

Также, напомним, Госавтоинспекция продолжает вести борьбу с нарушителями скоростных режимов.