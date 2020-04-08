Число заразившихся коронавирусом в Беларуси продолжает расти — уже более тысячи случаев

Число заразившихся в Беларуси новым коронавирусом, вызывающим болезнь COVID-19, продолжает расти. На сегодня выявлено уже 1066 случаев.

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По официальным данным Министерства здравоохранения на утро восьмого апреля было проведено около 46 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию. Для проведения тестирования задействовано 13 лабораторий.

На стационарном лечении находятся 976 человек. У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. 33 пациента нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких, им проведены медицинские консилиумы с участием ведущих инфекционистов и анестезиологов-реаниматологов.

После прохождения лечения выздоровели 77 человек. Новых случаев смерти от коронавирусной инфекции за прошедшие сутки не зарегистрировано (всего в Беларуси умерло 13 человек).

Накануне вечером в страну прибыла миссия Всемирной организации здравоохранения для мониторинга ситуации с коронавирусом. Эксперты ВОЗ пробудут в Беларуси до 11 апреля.

2 апреля Александр Лукашенко в интервью представительству телерадиокомпании «Мир» в Беларуси еще раз высказал мнение, что в стране нет оснований вводить карантин.

Ранее Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал, что не разделяет панические настроения в мире по поводу коронавируса.

«Я коронавирус этот называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил многие уже психозы, и мы знаем, к чему это приводило», — заявил он 19 марта на совещании по эпидемиологической ситуации.

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