Минтранс против повышения скоростного режима на МКАД

Дальнейшее увеличение скоростного режима на МКАД не требуется. Такое мнение высказал на пресс-конференции 8 апреля в Минске начальник главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Александр Головнев.

«МКАД — уже скоростная дорога (в зависимости от полосы 90 и 100 км/ч. — БелаПАН.), повышать там скоростные режимы не требуется. В конечном итоге тяжесть последствий, которые мы можем получить, несопоставима с выгодой. По МКАД проезжают в среднем по 10-15 км, повышение скорости и экономия двух-трех минут, что оно может дать пользователям?» — задался вопросом представитель Минтранса.

Отвечая на вопрос журналистов о возможности повышения скоростного режима на участке дороги М1 (Брест — граница Российской Федерации) от Кобрина до Бреста, он отметил: «Там это возможно только после масштабной модернизации. Это абсолютно аварийно опасный участок, бесконечные населенные пункты, пешеходные переходы в одном уровне. Вы представляете, что там будет, если просто разрешить увеличение скорости? На итоговой коллегии Минтранса министр озвучил наши перспективы — это дорога М1 без ограничений, ее масштабная модернизация. На сегодня мы оцениваем ее в 800 млн евро. Мы пока не готовы привлечь на такую сумму кредит».

По его словам, участок Кобрин — Брест будет модернизирован в первую очередь.

«Но стоит отметить, что мы сделали дорогу М6, и по оценкам по дороге М1 уменьшится транзит, потому что разница в пути между Минском и Варшавой через Брест или Гродно — несколько километров. В перспективе Польша построит хорошую дорогу от Белостока до Гродно», — заметил Головнев.

Он еще раз подчеркнул, что существенных изменений в скоростном режиме по сравнению с существующим сейчас на дорогах не будет, потому что «там, где можно, уже рассмотрели».

«Но на новых реконструированных дорогах будем смотреть и вносить это в проекты. Мы привлекли международных консультантов ЕБРР — специалистов в области обеспечения безопасности, и они нам готовят стратегию повышения безопасности на всех дорогах. Также в программу входит обучение белорусских специалистов с получением международных сертификатов. У нас таких специалистов не было, это будет большой прогресс, когда они начнут оценивать и проводить экспертизу наших проектов на предмет безопасности дорожного движения», — считает представитель Минтранса.

Напомним, Госавтоинспекция продолжает вести борьбу с нарушителями скоростных режимов.

Нарушителям необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

от 10 до 20 км/ч — штрафом в размере до 1 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч — до 3 базовых величин;

свыше 30 км/ч м до 10 базовых величин;

свыше 20 км/ч (повторно в течение года) — до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:

от 10 до 20 км/ч — 0,5 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч — 2 базовые величины;

от 30 до 40 км/ч — 4 базовые величины;

свыше 40 км/ч — 6 базовых величин.

Актуальность поведения любителей быстрой езды получила очередное «второе дыхание» после того, как в сеть был выложен ролик, на котором видно, как на бешеной скорости несется «Порше».