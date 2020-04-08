Минский «Кристалл» начал выпуск дезинфицирующих средств

Об этом сообщил БелаПАН генеральный директор холдинга «Минск Кристалл Групп» Игорь Шустов.

«Организациями, входящими в государственный холдинг, в срочном порядке освоено производство и налажен выпуск так необходимых сегодня дезинфицирующих средств, в которых остро нуждается население страны с учетом складывающейся эпидемиологической обстановки. В условиях, когда наши соседи, в том числе и ближайшие, на фоне распространения коронавирусной инфекции закрывают свои границы, ограничивают или даже полностью запрещают передвижение транспортных средств, товаров, грузов», — отметил Шустов.

По его словам, предприятия холдинга, производящего алкогольную продукцию, расположены в каждой области и «способны полностью обеспечить потребности жителей своих регионов необходимыми и востребованными в настоящее время дезинфицирующими средствами».

Как рассказал Шустов, их выпуск налажен на основе этилового спирта, производимого из пищевого сырья. Созданные мощности позволяют выпускать более 25 тонн дезинфицирующих средств в сутки. «При необходимости производство может быть существенно увеличено», — отметил гендиректор. Розлив дезсредств осуществляется в тару емкостью 5-6 литров и 1 литр. Производимые дезсредства предназначены для гигиенической обработки рук. На данную продукцию заключены договоры поставки с РУП «Белфармация».

По словам гендиректора холдинга, в настоящее время ОАО «Минск Кристалл» разработаны рецептуры и технические условия для производства дезинфицирующих средств для обработки поверхностей (полы, мебель, окна и т.д.). «В ближайшее время будет налажен их выпуск и они появятся в продаже», — сообщил Шустов.