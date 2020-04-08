Премьер Британии Борис Джонсон пошел на поправку

Министр финансов Риши Сунак заявил, что премьер-министр, у которого обнаружили коронавирус, идет на поправку после двух ночей в отделении интенсивной терапии.

По совам министра, Джонсон уже «сидит в постели и позитивно взаимодействует с командой клиники», передает Би-би-си .

Джонсон был госпитализирован в больницу Святого Томаса в Лондоне вечером 5 апреля. В течение дня состояние его здоровья заметно ухудшилось, и по рекомендации его врачей вечером 6 апреля он был переведен в палату интенсивной терапии.

По состоянию на среду, 8 апреля, в Британии коронавирусом инфицированы более 55 тысяч человек, а умерли более 6 тысяч.