ЧМ по легкой атлетике перенесли на 2022 год

Международная ассоциация легкоатлетических федераций объявила, что чемпионат мира пройдет с 14 по 24 июля.

Изначально соревнования должны были состояться в американском Юджине с 6 по 15 августа 2021 года, однако в связи с переносом Олимпийских игр в Токио на 2021 год из-за коронавируса чемпионат мира было решено также сместить на год.

Организаторы ЧМ по легкой атлетике выбрали новые даты, чтобы избежать пересечения с Играми Содружества 2022 в июле в Бирмингеме и многоспортивного чемпионата Европы в Мюнхене в августе.