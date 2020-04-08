ЧМ по легкой атлетике перенесли на 2022 год

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций объявила, что чемпионат мира пройдет с 14 по 24 июля.

Изначально соревнования должны были состояться в американском Юджине с 6 по 15 августа 2021 года, однако в связи с переносом Олимпийских игр в Токио на 2021 год из-за коронавируса чемпионат мира было решено также сместить на год.

Организаторы ЧМ по легкой атлетике выбрали новые даты, чтобы избежать пересечения с Играми Содружества 2022 в июле в Бирмингеме и многоспортивного чемпионата Европы в Мюнхене в августе.
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Тэги: легкая атлетика

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