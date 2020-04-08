В 15 районах Беларуси ограничили посещение лесов

Южные регионы страны продолжают вводить временные ограничения на посещение лесов. На 14 часов 8 апреля запреты действовали уже в 15 районах, сообщила пресс-служба Минлесхоза.

Первые запреты были введены в начале текущей недели на территории Мозырского (Гомельская область) и Столинского (Брестская область) районов.

Теперь запреты введены в Гомельской области (Брагинский, Наровлянский, Ельский, Лельчицкий, Мозырский, Петриковский, Житковичский, Речицкий, Ветковский, Жлобинский районы), в Брестской области (Столинский, Пинский, Брестский, Каменецкий районы) и в Минской области в Солигорском районе.

Ожидается, что в скором времени посещение лесов может быть ограничено и в других южных регионах страны.

Как пояснила пресс-служба, причина введения временных запретов на посещение лесов — высокий класс пожарной опасности. Стоит жаркая, сухая погода, отсутствуют осадки, пожар возникает от малейшей искры.

Так, только за прошедшие сутки в лесном фонде Минлесхоза произошло 52 лесных пожара. Общая площадь возгораний составила 155,9 га.